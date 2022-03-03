МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американские и западные санкции против России могут усилить конфронтацию между крупными мировыми державами и повысить геополитические риски, но страны, занимающие нейтральную позицию в российско-украинском вопросе, не позволят США втянуть мир обратно в состояние холодной войны между Востоком и Западом. Об этом рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун. Daily Mail: Запад своими санкциями фактически выстрелил сам себе в ногу

Напомним, что ранее ЕС и США ввели санкции против России после объявления президента РФ Владимира Путина о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Среди одобренных санкций — отключение определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Официальный Пекин неоднократно заявлял, что не одобряет использование санкций против России для решения международных конфликтов. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя антироссийские санкции, заявил в понедельник, что Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и, тем более, "выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве".

"Американские и западные санкции, наложившись на мировой кризис, связанный с пандемией, могут вызвать негативную цепную реакцию в мировой экономике", — сказал Вань Цинсун.

Эксперт уверен, что санкции не только замедлят процесс восстановления и роста мировой экономики, они приведут к росту цен на ресурсы и биржевые товары, росту инфляции в мире, шаткости фондового рынка, нарушению или полному прекращению работы производственных цепочек и цепочек поставок. Цинсун также не исключил возможность возникновения продовольственного, гуманитарного кризиса и кризиса беженцев.

"Американские и западные санкции против России усилят конфронтацию между крупными мировыми державами и повысят геополитические риски", — подчеркнул Цинсун. По его мнению, тот факт, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет отправлять американские войска для участия в военных действиях на Украине, говорит о том, что он полностью отдает себе отчет в том, что полномасштабная война может привести к колоссальной катастрофе как для США, так и для всего мира. Экономист дал совет, что купить на последние деньги

"Конечно, невозможно отрицать, что российско-украинский конфликт, усиление военной мощи Германии, рассмотрение Финляндией и Швецией возможности вступить в НАТО, а также отклонение Швейцарии от своей нейтральной позиции, — все это в значительной степени изменит статус-кво в Европе. Однако сейчас огромное количество стран Среднего Востока, АТР, Африки и Латинской Америки придерживаются нейтральной позиции в вопросе российско-украинского конфликта. Эти страны не позволят США расколоть мир на два полюса, и уж тем более вернуть его в состояние холодной войны между Востоком и Западом", — считает Вань Цинсун.

По убеждению эксперта, американские и западные санкции против России, у которых "нет прецедента в истории", направлены на полное уничтожение российской экономики. Но также они способствуют укреплению торгово-экономического сотрудничества между Россией и странами СНГ, БРИКС, странами Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Вань Цинсун также не исключил, что санкции создадут более сбалансированную торгово-экономическую и инвестиционную структуру в регионе, так как ранее главным партнером России была Европа.