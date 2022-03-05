МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. США пытались ослабить Россию как стратегического противника, продвинув НАТО почти до Санкт-Петербурга, считает итальянский историк и филолог, почетный профессор университета Бари Лучано Канфора (Luciano Canfora).

Наибольший ущерб от санкций, которые вводятся в связи с обострением кризиса на Украине, понесут страны, имевшие привилегированные отношения и наладившие торговлю с Россией, отметил он.

"Я живу в Бари, и местные газеты уже несколько дней сообщают, что сельхозпроизводители понесут тяжелейший урон, если санкции вступят в силу. Думаю, это знает любой разумный человек. Ущерб почувствуют те страны, которые наладили отличные торговые отношения с Россией и внезапно перестанут их иметь. Это урон будет тяжелым, очень тяжелым, сейчас те, у кого были привилегированные условия, потеряют всё", — считает профессор Канфора.

Он также отметил, что люди формируют мнения, смотря на экран, слушая радио и читая газеты, поэтому они сбиты с толку.

"Меня беспокоит пропаганда, например, в том, что мы будем получать газ из Алжира, которая преподносится как образцовая модель, но где запретили партию после победы на выборах. Опасно то, что кто ведет пропаганду, в нее же и верит", — сказал Канфора. Здесь речь идет о партии "Исламский фронт спасения", которая в декабре 1991 года получила почти половину голосов в 1-м туре выборов, после которого власти отменили проведение второго тура, спровоцировав волну исламистского террора.

По словам профессора, одной из причин обострения стало намерение США ослабить Россию как соперника "непрямым путем", пододвинув НАТО к границам РФ.

"Россия и США — две державы с очень разными характеристиками, но очень похожие с точки зрения ядерных возможностей. США боятся российского ядерного арсенала, потому что знают, что он им соответствует, поэтому они попытались поступить так, как происходит в межгосударственной борьбе, — подвергнуть противника трудностям непрямым путем, то есть продвинуть НАТО до самого Петербурга", — сказал итальянский ученый.

По его словам, в этой связи можно вспомнить заявления бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса, который предположил задуматься о том, как бы повели себя США, если бы Мексика стала союзником с враждебным Вашингтону государством.