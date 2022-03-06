МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности ждут два негативных варианта развития событий. Об этом заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер в своем комментарии для журнала Focus.

Он считает, что Запад ввел очень жесткие меры против Москвы, однако при этом признал, что они мало что изменят из-за автономности российской экономики и сохранения нефтегазовых доходов.

По мнению Штельтера, "теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой". В Финляндии бизнес заявил о негативном эффекте антироссийских санкций

Первым вариантом он назвал стагфляцию — рост цен при стагнации экономики. Причем инфляция в Германии уже растет.

"У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах", — пояснил экономист.

Кроме того, он заявил о риске появления волн беженцев с Ближнего Востока. Штельтер предложил покупать пшеницу по высоким ценам и продавать ее в эти страны дешевле, чтобы предотвратить исход населения оттуда.

"Китайцы поступили умно, может больше знали. Они создали склады и обеспечили сырье, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит", — продолжил экономист.

Наихудшим же сценарием он назвал полный отказ от российских нефти и газа.

"Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет", — уточнил Штельтер. Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Он объяснил, что от санкций страдают обе стороны, но удар по Германии будет сильнее из-за "непропорционально высокой" зависимости от российских энергоресурсов.

"Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция растет одновременно", — подытожил специалист.