АНКАРА, 7 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Турции Нуреддин Небати ожидает высокой инфляции в стране в течение года, в том числе из-за влияния мировых цен на энергоносители. Инфляция в Турции ускорилась до 54,44%

Годовая инфляция в Турции по итогам февраля ускорилась до 54,44% с 48,69% месяцем ранее.

"Ожидается, что инфляция останется высокой из-за ценового давления, отсроченного эффекта обменного курса и влияния мировых цен на энергоносители в течение 2022 года. Мы ожидаем, что инфляция будет снижаться определенными шагами в конце года", — приводит слова Небати издание BirGün.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны. А годовая инфляция ускорилась тогда до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.