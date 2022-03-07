СЕУЛ, 7 мар — ПРАЙМ. МИД Южной Кореи сообщил о дополнительных санкциях против России в финансовом секторе. Они включают прекращение операций не только с Центробанком РФ, но и Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также банком "Россия". Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян

Ранее Южная Корея приняла решение присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе.

Прекращение транзакций с ЦБ и фондами вступит в силу с 8 марта, говорится в заявлении.

Кроме того, Южная Корея поддержит отключение банка "Россия" и еще семи российских банков от SWIFT. Республика настоятельно рекомендует всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта. В Engie рассказали, чем обернется прекращение поставок газа из России

Уточняется что, транзакции, касающиеся сделок в энергетике, сельском хозяйстве и борьбе с коронавирусом, будут разрешены в виде "исключений".

Кроме того, Южная Корея прекращает экспорт в Россию стратегических материалов и разрабатывает дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.