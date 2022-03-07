Правительство РФ включило ЕС, США, Канаду, Украину, Британию и Японию в список недружественных стран
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
В него вошли 21 государство и все страны-члены Евросоюза.
"Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
"Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", — говорится в сообщении.
Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.
Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).
В перечень недружественных стран вошли:
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар,
- страны члены Европейского Союза,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Республика Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
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