МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. Кабмин утвердил правила сделок с компаниями из недружественных стран

В него вошли 21 государство и все страны-члены Евросоюза.

"Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

"Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях", — говорится в сообщении.

Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

В перечень недружественных стран вошли: