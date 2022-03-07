МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Евросоюз завершает подготовку новых санкций против России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц. Зеленский призвал к новым санкциям против России

По данным агентства, новые ограничения могут затронуть порты и суда, военные технологии. Кроме того, может быть расширен список лиц под санкциями.

Отмечается, что новый пакет мер могут принять уже во вторник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей — нефти и газа. В США опасаются дефицита топлива на мировом рынке и роста цен на него на фоне рекордной инфляции.