МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в ходе разговора изложил позицию РФ в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса, говорится в сообщении.

Путин и Мишель предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине. Президент РФ подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов и прикрываются мирным населением.

Глава РФ призвал Европейский Союз внести реальный вклад в спасение людей и оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право, отмечается в сообщении Кремля.

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.