БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в Европейский Союз будет обсуждаться в ближайшие дни. Путин провел переговоры с главой Евросовета

Зеленский ранее написал в своем Twitter, что провел регулярный разговор с Мишелем, в ходе которого был затронут вопрос членства Украины в ЕС. Напомним, что 28 февраля он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

"Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни", — написал Мишель в Twitter по итогам разговора с украинским президентом.

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