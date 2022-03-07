Заявку Украины на вступление в ЕС обсудят в ближайшие дни
Глава Евросовета Мишель: заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в Европейский Союз будет обсуждаться в ближайшие дни.
Зеленский ранее написал в своем Twitter, что провел регулярный разговор с Мишелем, в ходе которого был затронут вопрос членства Украины в ЕС. Напомним, что 28 февраля он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
"Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни", — написал Мишель в Twitter по итогам разговора с украинским президентом.