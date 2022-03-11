МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Санкции в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису. Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей

"Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон", — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), отвечая на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине.

Он также подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире.