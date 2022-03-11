МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в пятницу выступит с предложением закончить "нормальные торговые отношения" с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Байден связал рекордную инфляцию с санкциями против России

По данным источника, американский президент также проложит дорогу для повышения тарифов на российский импорт.

Ранее руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией. Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий.

Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом.

"В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности", — сообщается в расписании Байдена на пятницу.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.