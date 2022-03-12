МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Турция не пойдет на поводу антироссийских санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для Москвы. Об этом заявил РИА Новости известный турецкий аналитик Мехмет Перинчек. Турция не закроет воздушное пространство для России

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.

По мнению эксперта, "американские санкции против России ударяют не только по России, но и ее торговым партнерам, в том числе Турции. Турция не пойдет на поводу у этих санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для России. Перинчек подчеркнул, что "Турция в партнерстве с Россией может стать как энергетическим, так и логистическим центром".

Помимо этого, отдельной темой, по мнению эксперта, является туризм.

"Это чувствительная тема для Турции с учетом предстоящего летнего сезона и ожидаемого наплыва российских туристов. Турция так же может заполнить те пустоты в российской экономике, которые остались после ухода западных компаний с российского рынка. Особые возможности создаются для строительного сектора", — подчеркнул он.

Перинчек также подчеркнул, что Турция нуждается в избавлении от SWIFT, и здесь ей необходимо создать альтернативы вместе c Россией.

"Турция может стать финансово-банковским центром, чтобы Россия не имела сложностей с валютой. Имеются возможности также сформировать новую систему, которая может стать альтернативой SWIFT, тем самым и Турция избавиться от "гегемонии доллара", — сказал турецкий аналитик.

По мнению Перинчека, торговля в национальной валюте позволит обеспечить укрепление и турецкой лиры.

"США используют доллар как оружие не только против России, но и Турции. Турция нуждается в избавлении от SWIFT, необходимо создать альтернативы. В этом отношении эти санкции хорошая возможность как для Москвы, так и для Анкары. Экономические отношения повлияют и на укрепление политических отношений", — подчеркнул турецкий аналитик. Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.