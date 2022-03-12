МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за подорожания энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NEOPresse. Полный шок: кто не переживет "свободу" от российской нефти

Управляющий директор ассоциации Маркус Джергер опубликовал отчет, в котором он подверг критике немецкое правительство за сохранение высоких налогов на электроэнергию и нереализованную реформу по льготам для тех, кто пользуется общественным транспортом.

"Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей", — заявил он.

Эксперт назвал неприемлемыми стоимость бензина выше двух евро за литр и удвоение цен на газ. По его словам, это грозит потерей большого количества компаний и рабочих мест. Джергер призвал снизить до минимума налог на электричество и изменить систему льгот за пользование общественным транспортом.