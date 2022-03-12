МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. За месяц до начала российской спецоперации по защите Донбасса Великобритания побила рекорд по импорту из России. Она потратила на это в общей сложности порядка двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail. Та, в свою очередь, опирается на данные Управления национальной статистики.

Согласно опубликованным данным, до введения санкций Лондон заплатил почти миллиард фунтов за разные виды топлива: уголь, кокс и брикеты стоили 32 миллиона фунтов, нефть — 590,4 миллиона и газ — 289,1 миллиона. Эксперт назвал ценные бумаги, которые реже всего подводят

Следующими статьями расходов Британии в Москве стали три миллиона фунтов за корма для животных, 24,9 миллиона — за разные химикаты, 11 миллионов — за сталь и 22,1 миллиона — за другие металлы.

Издание пояснило, что это вдвое превышает один миллиард триста миллионов фунтов стерлингов российского импорта в декабре и в разы бьет предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года на уровне чуть менее одного миллиарда четырехсот миллионов фунтов стерлингов.

США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа. Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.