American Spectator: эра "однополярного доминирования" США закончилась
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью Джоша Хаммера для журнала The American Spectator.
Автор отмечает, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства" на мировой арене. Однако, по его мнению, с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу.
По его словам, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах "бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов".
"Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, но которые, тем не менее, были доведены до прошлогоднего катастрофического вывода наших войск из Афганистана, очень дорого обошлись американскому народу", — указывает Хаммер.
Автор подчеркнул, что явные неудачи войн за смену режимов стоили США "огромной крови и гигантских денег". Однако, по его мнению, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: "Америка не всемогуща".
"Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской "критической расовой теории" и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней "гендерной идеологии"", — считает он.
Такое положение должно способствовать проявлению американскими политиками творческого подхода и нестандартного государственного мышления, продолжает он. Хаммер уверен, что "государственная мудрость" США должна быть направлена на создание регионального альянса для сдерживания Китая. При этом, по его мнению, после завершения российской специальной операции на Украине "вполне разумной будет попытка наладить долгосрочные отношения с Россией".
"Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи. Никогда прежде трезвая, ориентированная на национальные интересы американская реалистическая внешняя политика не имела большего значения для нашей страны", — резюмировал автор.
https://1prime.ru/world/20220313/836364801.html