МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью Джоша Хаммера для журнала The American Spectator.

Автор отмечает, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства" на мировой арене. Однако, по его мнению, с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу.

По его словам, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах "бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов". В Германии предрекают массовое банкротство предприятий

"Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, но которые, тем не менее, были доведены до прошлогоднего катастрофического вывода наших войск из Афганистана, очень дорого обошлись американскому народу", — указывает Хаммер.

Автор подчеркнул, что явные неудачи войн за смену режимов стоили США "огромной крови и гигантских денег". Однако, по его мнению, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: "Америка не всемогуща".

"Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской "критической расовой теории" и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней "гендерной идеологии"", — считает он.

Такое положение должно способствовать проявлению американскими политиками творческого подхода и нестандартного государственного мышления, продолжает он. Хаммер уверен, что "государственная мудрость" США должна быть направлена ​​на создание регионального альянса для сдерживания Китая. При этом, по его мнению, после завершения российской специальной операции на Украине "вполне разумной будет попытка наладить долгосрочные отношения с Россией".

"Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи. Никогда прежде трезвая, ориентированная на национальные интересы американская реалистическая внешняя политика не имела большего значения для нашей страны", — резюмировал автор.