БРЮССЕЛЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Европейский союз подготовил новый, четвертый, пакет санкций против России.

Согласно сообщению Еврокомисси (ЕК), новые ограничительные меры включают:

запрет на импорт определенных стальных изделий;

запреты на новые инвестиции в российский энергетический сектор;

запрет на любые сделки с некоторыми государственными предприятиями РФ в различных секторах;

запрет на экспорт из Евросоюза в Россию предметов роскоши, в том числе машин и ювелирных изделий;

запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям европейскими кредитно-рейтинговыми агентствами.

Кроме того, ЕС добавит новых фигурантов из России в санкционный список "за дезинформацию, говорится заявлении ЕК. Евросоюз подготовил самый масштабный пакет антироссийских санкций

Новые ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.