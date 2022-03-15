ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ. Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию в рамках нового пакета антироссийских санкций, говорится в сообщении британского правительства.

Уточняется, что к этой мере присоединятся все страны "Большой семерки" (G7).

Кроме того, вводится дополнительный тариф в размер 35% на импорт ряда товаров, в том числе водки. В первоначальный список входит продукция на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов.

"Русская водка — один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства", — говорится в сообщении. ЕС подготовил новый пакет санкций против России

Лондон также прекращает финансирование всех экспортных операций в РФ и Белоруссию, передает британское экспортное агентство. Отмечается, что Великобритания откажет этим двум странам в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов их экспорта, лишив их ключевых преимуществ членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Помимо этого, Лондон не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.