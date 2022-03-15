МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Убытки из-за боевых действий на Украине могут составить около 500 миллиардов долларов, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию Forbes. Беседа опубликована на сайте правительства Украины. В Китае спрогнозировали влияние конфликта вокруг Украины на экономику

Он подчеркнул, что негативные последствия войны будут колоссальными. По словам министра, на 10 областей, где проводятся боевые действия, приходится половина украинского ВВП.

"Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали", — рассказал Марченко.

По его словам, точные убытки можно будет подсчитать только после завершения военных действий, однако по некоторым оценкам они составят около 500 миллиардов долларов. Согласно прогнозу Минэкономики Украины, потери достигнут 30%-50% ВВП.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.