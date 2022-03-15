Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте упал до минус 39,3 пункта
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте упал до минус 39,3 пункта с 54,3 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения индикатора лишь до 10 пунктов.
ZEW уточняет, что мартовский показатель упал до минимума за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1991 года.
При этом индекс текущих экономических условий опустился до минус 21,4 пункта с минус 8,1 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 22,5 пункта.
"Рецессия становится все более вероятной. Ситуация на Украине и санкции против России существенно ухудшают экономические перспективы Германии. Падение экономических ожиданий сопровождается резким ростом инфляционных ожиданий, поэтому эксперты ожидают стагфляцию в ближайшие месяцы. Ухудшение перспектив затрагивает практически все сектора экономики Германии, но особенно сильно — энергоемкие отрасли и финансовый сектор", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в марте упал до минус 21,9 пункта с 48,6 пункта, а индекс экономических ожиданий — до минус 38,7 пункта с 0,6 пункта месяцем ранее.
Инфляционные ожидания еврозоны в марте выросли до 104,6 пункта против 3,6 пункта в феврале. Индекс текущих экономических условий вырос до 69,5 пункта с минус 35,1 пункта в феврале.
https://1prime.ru/world/20220315/836381368.html