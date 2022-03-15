МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте упал до минус 39,3 пункта с 54,3 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Промпроизводство в еврозоне в январе снизилось на 1,3%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения индикатора лишь до 10 пунктов.

ZEW уточняет, что мартовский показатель упал до минимума за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1991 года.

При этом индекс текущих экономических условий опустился до минус 21,4 пункта с минус 8,1 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 22,5 пункта.

"Рецессия становится все более вероятной. Ситуация на Украине и санкции против России существенно ухудшают экономические перспективы Германии. Падение экономических ожиданий сопровождается резким ростом инфляционных ожиданий, поэтому эксперты ожидают стагфляцию в ближайшие месяцы. Ухудшение перспектив затрагивает практически все сектора экономики Германии, но особенно сильно — энергоемкие отрасли и финансовый сектор", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в марте упал до минус 21,9 пункта с 48,6 пункта, а индекс экономических ожиданий — до минус 38,7 пункта с 0,6 пункта месяцем ранее.

Инфляционные ожидания еврозоны в марте выросли до 104,6 пункта против 3,6 пункта в феврале. Индекс текущих экономических условий вырос до 69,5 пункта с минус 35,1 пункта в феврале.