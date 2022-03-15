ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ. Великобритания в рамках очередного пакета мер против РФ ввела санкции против целого ряда россиян.

В санкционный список попали политики, журналисты, деятели культуры и спорта: Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Андрей Турчак, Максим Решетников, Марат Хуснуллин, Сергей Собянин, Мария Захарова, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Захар Прилепин, Татьяна Навка, Константин Эрнст и другие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.