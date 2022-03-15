МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Однополярная модель мировой экономики, где господствуют США и американский доллар, постепенно исчезнет, говорится в прогнозе турецкого аналитика Мехмета Али Гюллера, текст которого опубликовало издание Cumhuriyet.

"Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы таким институтам", — пишет в своей работе турецкий специалист.

Он также считает, что это будет не единственным изменением в расстановке сил на мировой арене.

Он прогнозирует, что Соединенные Штаты будут вынуждены смириться с потерей гегемонии. В том числе и с потерей влияния над процессами внутри Евросоюза.

"Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия, Индия выступают в качестве глобальных центров силы", — прогнозирует эксперт.



Такое перераспределение сил станет важнейшим изменением как для европейской архитектуры безопасности, так и для миропорядка в целом, отмечает Мехмет Али Гюллер.

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