МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. 16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов страны. Минфин РФ подчеркнул, что готов выполнить свои обязательства, но если введенные западными странами санкции не позволят провести платежи в валюте, кредиторы, большинство которых – иностранцы, могут объявить ситуацию дефолтом. Россия объявила о выходе из Совета Европы

О вероятном дефолте по обязательствам России еще в понедельник сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она признала, что у России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним, поскольку Запад заморозил почти половину валютных резервов страны.

Чуть позже Минфин объявил о новом порядке выплат по еврооблигациям РФ. Министерство будет давать платежные поручения банкам-агентам для перечисления выплат в валюте держателям облигаций. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано, а Минфин осуществит выплату в рублях по курсу Банка России на день платежа. При этом технический дефолт наступит не сразу — у Минфина будет еще 30 дней на совершение операций по выплате.

"По сути, Минфин перекладывает ответственность за возможность выплат в валюте на банки-корреспонденты. То есть финансовых предпосылок для дефолта нет, но есть технические вопросы, которые сейчас мало зависят от российской стороны", — пояснил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"С формальной точки зрения осуществление выплат по еврооблигациям России в рублях, будет, возможно, признано дефолтом государства, так как содержит признаки нарушения условий выплат", — признала руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина.

Однако в данном случае речь об искусственном дефолте, его нельзя сравнивать с событиями 1998 года, когда Россия не смогла справиться с обслуживанием внутреннего долга.

"Тогда причиной невыплат по госдолгу стал накопленный объем серьезных проблем в бюджетной политике, большой дисбаланс между размером государственного долга и резервами Банка России. И это был дефолт по внутреннему долгу. Сейчас в российской экономике достаточно резервов, чтобы продолжать обслуживать суверенный долг (как внутренний, так и внешний), но этот процесс осложняется беспрецедентными санкциями, в том числе частичной блокировкой валютных резервов Банка России в зарубежных странах", — пояснила Сафина.