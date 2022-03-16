МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Текущая ситуация с выплатой по еврооблигациям РФ является беспрецедентной со всех точек зрения, хотя в целом сценарий неполучения долларовых платежей из-за заморозки золотовалютных резервов (ЗВР) приемлем для большинства инвесторов, вопрос все же состоит в том, будет ли конвертация валютных обязательств в рубли. Об этом рассказали РИА Новости эксперты. Россия в среду попытается заплатить по суверенным евробондам

Напомним, что Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов страны. Минфин РФ заявил, что готов выполнить свои обязательства.

Эксперты в беседе с агентством представили возможные сценарии осуществления выплат.

"В целом, текущая ситуация является беспрецедентной со всех точек зрения, поэтому сценарий, в котором инвесторы могут не получить выплаты в долларах из-за заморозки золотовалютных резервов, является приемлемым для большинства инвесторов", — говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.

СЦЕНАРИИ

"По опубликованной информации, Citibank получил платежное поручение для перечисления купонных выплат в полном объеме и должен совершить данные операции 16 марта. Citi должен перевести деньги в международную депозитарно-клиринговую систему Euroclear, а этот депозитарий – держателям. Самый главный вопрос: сможет ли Citi провести сделку", — отмечает Дорофеев.

"Важно, что Минфин РФ дал поручение выплатить в долларах. Эта операция может пройти, если наши ЗВР будут разморожены на эту величину. Формально Citi может провести данный платеж, и он будет выплачен в Euroclear, а Euroclear перечислит всем держателям, и никаких событий не наступит", — говорит эксперт.

Есть риск, что Citi, несмотря на все разрешения, может не исполнить поручения, и это является главной неопределенностью. Тогда поручение на выплату будет отозвано и начнется процедура по открытию счетов типа "C" для Euroclear и переводу туда суммы по курсу Банка России на день платежа в рублевом эквиваленте. Уже в рамках этой процедуры (она будет опробована в первый раз) иностранные держатели могут получить доступ к деньгам, поясняет портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

"По действующей процедуре, предполагаем, будет открыт счет на номинального держателя Euroclear. Далее западные инвесторы сами, или по поручению Euroclear, могут предпринимать действия в рамках одобренных и согласованных мер со стороны ЦБ РФ", — добавляет он.

БУДЕТ ЛИ ДЕФОЛТ?

Если введенные западными странами санкции не позволят провести платежи в валюте, кредиторы, большинство которых – иностранцы, могут объявить ситуацию дефолтом. О вероятном дефолте по обязательствам России еще в понедельник сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"По определению, дефолт — неисполнение заемщиком своих долговых обязательств, как в части выплат процентов, так и при погашении основного долга, своевременно и в полном объеме в той валюте, которая указана в документах к выпуску долговых обязательств. Таким образом, вопрос состоит в том, повлечет ли дефолт конвертацию валютных обязательств в рубли", — говорит аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия на фоне санкционных ограничений не отказывается от своих обязательств по государственному долгу. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.

"Одним из последствий потенциального дефолта станут более высокие ставки на заимствования в иностранных валютах для Минфина и российских компаний на ближайшие годы. Кроме того, глобальные инвесторы будут продолжать держаться в стороне от российских активов — Россия останется "токсичной" для мировых потоков капитала", — подытожил Ковалев.