МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Официально решение может быть принято уже в среду. Отмечается, что оно будет принято в соответствии с аналогичной позицией стран "семерки". Британия ввела новые санкции против россиян

Напомним, что Япония ввела против России несколько пакетов санкций, о последнем из них было объявлено во вторник. Речь идет о запрете на экспорт с 18 марта 218 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.

До этого был введен запрет на экспорт 57 позиций товаров, 31 из которых – товары общего назначения, а еще 26 – технологические элементы, включая программное обеспечение. Кроме того, Япония ввела персональные санкции против ряда российских должностных лиц, предпринимателей.

Экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также стало известно, что будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.