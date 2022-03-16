НЬЮ-ЙОРК, 16 мар — ПРАЙМ. Масштабные санкции против России, введенные Вашингтоном на фоне событий на Украине, вызовут "абсолютный хаос" в американской экономике, заявил представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк. Россиянам рассказали, что ждет магазины продуктов из-за санкций

Эксперт утвердительно ответил на вопрос о том, отразятся ли антироссийские санкции на экономике США. Он отметил в беседе с РИА Новости, что американцы все последние годы боролись с обнищанием, снижением уровня жизни, исчезновением среднего класса, в то время как гиперинфляция, цены на сырье и топливо в последние месяцы только росли.

"Прекращение нормальной мировой торговли, которое повлекли санкции введенные по указанию США, вызовет абсолютный хаос в американской экономике", — подчеркнул Блэк и подчеркнул, что из-за взаимосвязи российской и западной экономик возникнет "коллапс и взрыв западной финансовой системы в целом, что будет весьма чудовищным".

По его словам, угроза третьей мировой войны вполне реальна из-за банкротства финансовой системы Запада.

"Для Запада основным фактором для конфронтации и войны с РФ является масштабный финансовый коллапс, который нависал в течение определенного времени на Западе", — указал эксперт.

Эксперт отметил, что "Институт Шиллера" призывает к переговорам о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом: США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками – с другой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Кроме того, Белый дом запретил импорт российской нефти и других энергоносителей, что вызвало стремительный рост цен на "черное золото", а также резкое подорожание бензина в США.