МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В ответ на экономические санкции со стороны стран Запада Россия приняла "хитрое решение", пишет The Conversation. Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России

В ответ на действия Запада по заморозке более половины резервов ЦБ, которые потенциально угрожают дефолтом, Москва разрешила частным лицам и компаниям погашать кредиты странам из "недружественного списка" в рублях, а не в валюте, отмечает издание.

"Москва приняла по меньшей мере изобретательное решение, которое направлено на то, чтобы косвенно получить поддержку иностранных банков", — пишет обозреватель.

Автор напоминает, что новые санкции против России напрямую касаются лиц, закредитованных в иностранных банках. Но падение курса рубля значительно повышает вероятность массового роста неплатежей.

В такой ситуации разрешение властей РФ погашать долги за границей в рублях позволяет переложить "управление" национальной валютой с ЦБ на международные банки.

"Таким образом Москва убеждает их косвенно поддерживать российскую экономику, чтобы избежать обесценивания их кредитов", — пояснил обозреватель.