The Conversation: разрешение погашать зарубежные долги в рублях убережет Россию от дефолта
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В ответ на экономические санкции со стороны стран Запада Россия приняла "хитрое решение", пишет The Conversation.
В ответ на действия Запада по заморозке более половины резервов ЦБ, которые потенциально угрожают дефолтом, Москва разрешила частным лицам и компаниям погашать кредиты странам из "недружественного списка" в рублях, а не в валюте, отмечает издание.
"Москва приняла по меньшей мере изобретательное решение, которое направлено на то, чтобы косвенно получить поддержку иностранных банков", — пишет обозреватель.
Автор напоминает, что новые санкции против России напрямую касаются лиц, закредитованных в иностранных банках. Но падение курса рубля значительно повышает вероятность массового роста неплатежей.
В такой ситуации разрешение властей РФ погашать долги за границей в рублях позволяет переложить "управление" национальной валютой с ЦБ на международные банки.
"Таким образом Москва убеждает их косвенно поддерживать российскую экономику, чтобы избежать обесценивания их кредитов", — пояснил обозреватель.
https://1prime.ru/world/20220316/836390281.html