МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию, пишет индийское издание The Economic Times.

Экспорт этого товара был приостановлен на время из-за введения странами Запада новых санкций против России.

Сейчас Индия и Россия проводят транзакции по платежам в евро через немецкие банки.

Глава Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Колин Шах сообщил изданию, что экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро либо другими валютами. Но для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы хотели бы получить механизм "рупия — рубль".

При этом газета пишет о том, что потребность переводить оплату через немецкие банки затягивает процесс на неделю. Поэтому импортеры хотят получить возможность оплаты в национальных валюта России и Индии.