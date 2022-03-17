ПЕКИН, 17 мар — ПРАЙМ. США должны немедленно прекратить необоснованное давление на китайские фирмы, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн. СМИ: Китай по-тихому забрался прямо "в подбрюшье" США

Он подчеркнул, что Вашингтон должен отказаться от политизации торгово-экономических отношений и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира.

Гао Фэн добавил, что США продолжают злонамеренно подавлять деятельность телекоммуникационных компаний КНР без каких-либо фактических оснований. По его словам, Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своего бизнеса.

Представитель минкоммерции также отметил, что Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, основанное на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.