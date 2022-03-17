Центробанк Индии ищет пути расчетов с Россией в рупиях и рублях
FT: Индия изучает схему обмена рупии на рубль, чтобы обойти санкции против России
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Индии ведет переговоры с российской стороной первоначальные консультации по торговому соглашению в рупиях и долларах, оно бы позволило продолжать экспорт в Россию после того, как страны Запада наложили ограничения на международные платежные системы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников, переговоры, которые позволили бы Индии продолжать покупать российские экспортные энергоносители и другую продукцию, рискуют вызвать гнев США и союзников.
Источник, проинформированный об обсуждениях, рассказал изданию, что Резервный банк Индии (RBI) консультируется с правительством и государственными банками с целью оценки масштабов требуемых платежей в рупиях и рублях. Другой вопрос состоит в том, какие банки будут оснащены для предоставления этой услуги.
Источник отметил, что окончательное решение по этому вопросу остается за правительством Индии.
https://1prime.ru/world/20220317/836403495.html
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