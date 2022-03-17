МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Индии ведет переговоры с российской стороной первоначальные консультации по торговому соглашению в рупиях и долларах, оно бы позволило продолжать экспорт в Россию после того, как страны Запада наложили ограничения на международные платежные системы, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию

По словам собеседников, переговоры, которые позволили бы Индии продолжать покупать российские экспортные энергоносители и другую продукцию, рискуют вызвать гнев США и союзников.

Источник, проинформированный об обсуждениях, рассказал изданию, что Резервный банк Индии (RBI) консультируется с правительством и государственными банками с целью оценки масштабов требуемых платежей в рупиях и рублях. Другой вопрос состоит в том, какие банки будут оснащены для предоставления этой услуги.

Источник отметил, что окончательное решение по этому вопросу остается за правительством Индии.