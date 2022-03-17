ОАЭ намерены развивать экономическое сотрудничество с Россией
ОАЭ хотят развивать сотрудничество с РФ в вопросах энергетической и продовольственной безопасности
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены развивать и укреплять сотрудничество с Россией в вопросах энергетической и продовольственной безопасности, заявил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Для нас всегда важно держать руку на пульсе и заботиться о том, чтобы отношения между Россией и ОАЭ продвигались дальше" — сказал он.
Аль Нахайян отметил, что ОАЭ нацелены на планомерное развитие двусторонних отношений с РФ и диверсификацию сфер взаимодействия, "чтобы это отвечало интересам и наших граждан, и государственных учреждений, и других структур".
Он также сообщил, что обсудил с Сергеем Лавровым вопрос стабильных поставок углеводородов".
https://1prime.ru/world/20220317/836403906.html
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