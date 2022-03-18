МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Против России ввели более 5 тысяч индивидуальных санкций, это рекорд, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Матвиенко назвала период санкций "временем возможностей" для России

По его словам, последний раунд санкций Запада носил беспрецедентный характер, сейчас в отношении России ведено почти вдвое больше ограничений, чем против КНДР и Ирана.

"Как сказал президент Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ — более 5 тысяч индивидуальных мер", — отметил Лавров.

"Это санкционное давление продолжится, они (страны Запада — ред.) также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", — добавил он в интервью телеканалу RT.

При этом министр подчеркнул, что санкции только укрепляют Россию, Москва сейчас может рассчитывать лишь на себя и оставшихся союзников. "Иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, разрушена", — отметил он.

Российское правительство уже начало принимать ряд антисанкционных мер и корректировать экономический курс, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, добавил глава российского МИД.

"Мы выживем", — заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, политиков, журналистов, деятелей культуры и спорта а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.