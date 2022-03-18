ВАРШАВА, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики", сообщил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", — заявил он.

Польский премьер уточнил, что "дерусификация" подразумевает в том числе отказ от закупки российских энергоносителей: нефти и газа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, политиков, журналистов, деятелей культуры и спорта а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.