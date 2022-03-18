ВАРШАВА, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство Польши объявило программу "дерусификации экономики", сообщил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", — заявил он.
Польский премьер уточнил, что "дерусификация" подразумевает в том числе отказ от закупки российских энергоносителей: нефти и газа.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, политиков, журналистов, деятелей культуры и спорта а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/world/20220318/836418089.html
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