МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Санкции США и стран Европы не способны возыметь эффекта, поскольку представляют собой полумеры и могут навредить самому Западу. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. В США смеются над угрозами Байдена в адрес Китая

Автор статьи Николас Ламберт, писатель и эксперт по истории и экономике, уверен, что заявления западных политиков о беспрецедентной жесткости санкций против Москвы заметно преувеличены. В качестве доказательства он сравнил нынешние меры с экономической изоляцией Германии накануне Первой мировой.

В тот период мир находился в наиболее глобализированном состоянии и Великобритания на правах гегемона, доминировавшего в глобальной торговле, заранее подготовила основные ограничения против Германии, сумев добиться единодушия в правительстве и продуманности действий, отметил обозреватель.

Ламберт напомнил, что намерение британцев состояло в том, чтобы быстро вывести из строя и "дискредитировать" немецкую экономику, спровоцировать достаточное количество социальных волнений, дабы вызвать политическое давление на правительство Германии с целью потребовать мира.

"Стратегия рассматривалась как ударное оружие, которое стремилось использовать и, где возможно, усугублять естественные экономические силы хаоса, развязанного войной. Это была полномасштабная экономическая война в глобализированном мире", — отметил обозреватель.

Автор The Wall Street Journal сравнил уровень экономической напряженности с землетрясением и заявил, что если британская кампания против Германии в 1914 году задумывалась как десятибалльное бедствие, то на практике смогла достичь лишь восьми баллов, а позже снизила обороты примерно до пяти баллов. "В этом смысле то, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку", сказал Ламберт. Китайские СМИ раскрыли "двойные стандарты" в политике США

Он предупредил о негативных последствиях нынешней антироссийской кампании, среди которых на первое место поставил потерю доверия союзников к США.

"Меры Запада против России нанесут большой побочный ущерб. Они, несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе. На трехнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, мы приближаемся к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать", — резюмировал Ламберт.