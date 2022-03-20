МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. У Запада нет ничего, в чем нуждалась бы Россия, зато западные страны зависят от российских энергоресурсов, и если Российская Федерация переведет торговлю в рубли, Запад будет умолять о пощаде и согласится на все, что попросит Россия, заявил в беседе с Unz Review американский экономист Пол Крейг Робертс. Об этом пишет RT. Рубль завершил снижением, но сильно вырос по итогам недели

При этом Робертс подчеркивает, что Россия сейчас не способна воспользоваться своей властью над Западом, потому что ее экономистам и Центробанку "промыли мозги американские неолиберальные экономисты", внушившие, что для развития России необходима иностранная валюта.

"Если вы считаете, что ваша судьба зависит от иностранной валюты, то вы продолжаете поддерживать жизнь своего врага, продавая ему ваши стратегические активы", — заявил американский экономист.

По его словам, поскольку Москве закрыли доступ к зарубежным капиталам, Банку России придется "сделать свою работу" и финансировать внутреннее развитие страны.

А иностранные инвестиции, на его взгляд, помогают лишь обеднению России — ведь заработанные деньги переводятся за рубеж.

"На самом деле санкции и блокировка депозитов российских банков — это хорошая причина, чтобы Россия вернула себе владение собственными ресурсами, национализировав все иностранные инвестиции в Россию", — заключил Робертс, но в то же время выразил сомнение, что Кремль это понимает.