МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Украинский кризис затормозит восстановление мировой экономики, ослабшей после пандемии COVID-19, и может привести к ее необратимым изменениям, прогнозирует французское издание Le Monde. Об этом сообщает Lenta.ru. Россия заинтересована продолжать работу с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР

Ссылаясь на расчеты ОЭСР, Le Monde предсказывает, что рост мирового ВВП мира сократится на 1%, а инфляция ускорится на 2,5%.

Издание приводит слова старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, считающего, что кризис в мировой экономике уже проявляется как подорожание энергоресурсов, продовольствия и металлов.

В то же время отмечается, что в 2021 году эксперты ОЭСР предрекали рост мирового ВВП на 4,5%, а в году нынешнем они решили отменить публикацию своих прогнозов по причине неопределенности.

Вместе с тем Le Monde цитирует и мнение функционеров МВФ. По их мнению, российская спецоперация на Украине чревата долгосрочными последствиями для экономики. По расчетам специалистов фонда, если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.