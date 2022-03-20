МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рост цен на топливо и удобрения на фоне событий на Украине приведет к дальнейшему удорожанию продовольствия в США. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на экспертов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В Германии выступили против эмбарго на поставки энергоносителей из России

Газета пишет, что, хотя лишь малая часть потребляемых в США продовольственных продуктов импортируется в страну (в основном — из Мексики и Канады), последствия ситуации на Украине "приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие и удержанию их на высоком уровне в следующем году".

Отмечается, что, поскольку Россия является одним из основных производителей удобрений и других сельскохозяйственных химикатов, события на Украине, вероятно, "повлияют на то, что в этом году будет выращиваться на американской территории". Согласно материалу издания, в США нет недостатка в пшенице, однако предложение на мировом рынке даже до спецоперации РФ по демилитаризации Украины было самым ограниченным за последние 14 лет.

Фьючерсы на пшеницу с 25 февраля выросли на 29%, на кукурузу — на 15%, на соевые бобы — на 6%, подчеркнула газета.

"Проблема номер один сейчас… это цены на энергоносители; затем цены на удобрения, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком", — сказал Патрик Пенфилд, профессор Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), слова которого приводит газета.

По мнению Пенфилда, "фермеры столкнутся с ростом затрат по всем направлениям".