МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Белый дом заявил о готовности США расширить санкции против России

"Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен", — заявил агентству высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Несмотря на четыре этапа санкций, Россия "не изменила курс в отношении Украины", отмечает агентство. В результате страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили агентству, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

По словам дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае "массированной бомбардировки Киева" или использования "химического оружия". В понедельник состоятся дискуссии по вопросам санкций на уровне министров иностранных дел Евросоюза.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.