"Хуаньцю шибао": санкции США против России серьезно вредят мировой экономике
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские санкции против России обнажили недостатки мировой финансово-экономической системы. Такое мнение высказало китайское издание "Хуаньцю шибао", сообщает РИА Новости.
В статье отмечается, что новые санкции направлены на ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, импорту ключевых продуктов и технологий и доступу к международным рынкам капитала. Но если подходить к этому вопросу шире, то на деле эти санкции усиливают напряженность в глобальной цепочке поставок, вызывают рост цен на такие товары, как энергоносители и сырье, и дальнейшее ускорение и без того серьезной глобальной инфляции.
Более того, по мнению "Хуаньцю шибао", санкции также создадут дополнительные риски и неопределенность для финансовых учреждений в третьих странах, которые в большей степени подвержены влиянию России. Например, может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам, констатирует автор материала.
Замораживание валютных резервов России в размере сотен миллиардов долларов уже бросило тень на стабильность и надежность международной валютно-финансовой системы и порядка. Санкции против Москвы обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы и могут побудить другие страны к стремлению диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы, подытожило издание.
https://1prime.ru/world/20220322/836455884.html