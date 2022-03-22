МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские санкции против России обнажили недостатки мировой финансово-экономической системы. Такое мнение высказало китайское издание "Хуаньцю шибао", сообщает РИА Новости. В Белом доме США крайне недовольны нежеланием ЕС "подвергать критике" КНР

В статье отмечается, что новые санкции направлены на ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, импорту ключевых продуктов и технологий и доступу к международным рынкам капитала. Но если подходить к этому вопросу шире, то на деле эти санкции усиливают напряженность в глобальной цепочке поставок, вызывают рост цен на такие товары, как энергоносители и сырье, и дальнейшее ускорение и без того серьезной глобальной инфляции.

Более того, по мнению "Хуаньцю шибао", санкции также создадут дополнительные риски и неопределенность для финансовых учреждений в третьих странах, которые в большей степени подвержены влиянию России. Например, может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам, констатирует автор материала.

Замораживание валютных резервов России в размере сотен миллиардов долларов уже бросило тень на стабильность и надежность международной валютно-финансовой системы и порядка. Санкции против Москвы обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы и могут побудить другие страны к стремлению диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы, подытожило издание.