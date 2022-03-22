МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. С концом глобализации планета будет разделена на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский. Об этом чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio Universum.

"Тем, кто окажется в проигрыше, будет, на мой взгляд, Европейский союз. Он оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком", — сказал эксперт.

Робейшек уверен, что ниже уровня этих двух больших торговых объединений приобретет значение "национальное государство". Отдельным странам придется снова самим заботиться о себе и гораздо меньше полагаться на остальных,

По мнению политолога, в условиях нового миропорядка Чехии удастся обеспечить достойный уровень благосостояния жителям республики, но для этого Праге "нужно стараться", а также "вести себя разумно".