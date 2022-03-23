НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар — ПРАЙМ. Индия впервые достигла объема экспорта в 400 миллиардов долларов в текущем финансовом году (который заканчивается 31 марта), сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. Российским экспортерам помогут найти зарубежных покупателей

"Индия поставила амбициозную цель по экспорту товаров в размере 400 миллиардов долларов и впервые достигла этой цели. Я поздравляю наших фермеров, ткачей, микро —, малые и средние предприятия, производителей и экспортеров с этим успехом. Это ключевая веха в нашем путешествии "Самостоятельная Индия"- написал он в Twitter.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявлял, что до окончания этого финансового года экспорт Индии превысит 400 миллиардов долларов.

В 2020-2021 финансовом году объем экспорта Индии составил 292 миллиарда долларов.