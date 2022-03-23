Объем экспорта Индии достиг в текущем финансовом году рекордных $400 миллиардов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар — ПРАЙМ. Индия впервые достигла объема экспорта в 400 миллиардов долларов в текущем финансовом году (который заканчивается 31 марта), сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.
"Индия поставила амбициозную цель по экспорту товаров в размере 400 миллиардов долларов и впервые достигла этой цели. Я поздравляю наших фермеров, ткачей, микро —, малые и средние предприятия, производителей и экспортеров с этим успехом. Это ключевая веха в нашем путешествии "Самостоятельная Индия"- написал он в Twitter.
Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявлял, что до окончания этого финансового года экспорт Индии превысит 400 миллиардов долларов.
В 2020-2021 финансовом году объем экспорта Индии составил 292 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20220323/836468258.html
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