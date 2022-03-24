МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что у Токио пока нет понимания целей России, заявившей о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны, и способов, как это может быть реализовано. Эксперт оценил последствия решения президента продавать газ за рубли

В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Отвечая в ходе парламентских слушаний на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи, японский министр подчеркнул, что "в настоящее время правительство ведет обсуждение с ответственными министерствами и агентствами для оценки ситуации".

"Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться", — добавил глава японского минфина. "Мы планируем продолжать взаимодействие со странами "большой семерки" и международным сообществом с тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои действия, но также и провести оценку возможного влияния экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования", — добавил Судзуки.