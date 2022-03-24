МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу. "В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали", — сказал сенатор Андрей Климов в своем комментарии ura.ru, сообщает РИА Новости. СМИ: уход европейских фирм из России опасен для них самих

Политик объяснил, что проблемы Евросоюза начались еще до сегодняшней ситуации, так как после выхода Великобритании из ЕС сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. А современная ситуация и введенные экономические ограничения лишь усугубляют положение европейского объединения.

"Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили", — подчеркнул Климов.

Помимо этого он напомнил о том, что Россия ранее поставляла в Европу продовольствие, но теперь после прекращения Москвой таких поставок, а также возможных ограничений на импорт в ЕС энергоносителей и удобрений, Евросоюзу может грозить "огромный рост цен и голод".