МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции, введенные ЕС, в первую очередь вредят самому Евросоюзу. "В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали", — сказал сенатор Андрей Климов в своем комментарии ura.ru, сообщает РИА Новости.
Политик объяснил, что проблемы Евросоюза начались еще до сегодняшней ситуации, так как после выхода Великобритании из ЕС сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. А современная ситуация и введенные экономические ограничения лишь усугубляют положение европейского объединения.
"Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили", — подчеркнул Климов.
Помимо этого он напомнил о том, что Россия ранее поставляла в Европу продовольствие, но теперь после прекращения Москвой таких поставок, а также возможных ограничений на импорт в ЕС энергоносителей и удобрений, Евросоюзу может грозить "огромный рост цен и голод".
https://1prime.ru/world/20220324/836477304.html
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