ПЕКИН, 24 мар — ПРАЙМ. Китай примет меры в ответ на отзывы лицензий у своих телекоммуникационных компаний в США, сообщили власти КНР. "Смертельная угроза". На что Китай готов пойти ради России

Ранее Вашингтон отозвал лицензии у китайских Pacific Networks, ее дочерней компании ComNet, а также у американского подразделения China Unicom, объясняя это соображениями национальной безопасности.

"Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства промышленности и информатизации КНР.

Пекин считает, что США должны отозвать свое "несправедливое решение", прекратить политизацию экономических вопросов, создать "честную и справедливую среду" для развития китайских компаний в США, говорится в тексте заявления.

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