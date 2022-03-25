МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США и Евросоюз собираются активнее бороться за то, чтобы Россия не использовала цифровые валюты для попыток уклониться от санкций, введенных странами Запада в связи с событиями на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций, которые были введены в ответ на неспровоцированное военное вторжение России на Украину", — указано в документе, опубликованном по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.

В своем заявлении США и ЕС также подтверждают намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности "посредством различных действий", что помимо прочего включает оказание поддержки правительству Украины "в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами".

Помимо этого, Вашингтон и Евросоюз договорились создать совместную рабочую группу "для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода" к использованию экологически чистой энергии.