МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе поручили Еврокомиссии изучить эффективность уже принятых санкций против России и ликвидировать возможные пробелы. Об этом рассказал журналистам бельгийский премьер Александр де Кроо. В Германии озвучили условие для поставок газа за рубли

"Еврокомиссия должна будет изучить влияние санкций, понять, нужно ли что-либо уточнять в действующих мерах… Сейчас приоритет — это закрыть слабые места, а также предотвратить возможный обход санкций. Европейской комиссии было поручено детально проработать этот вопрос", — сказал бельгийский премьер.

По его словам, Еврокомиссия также должна будет рассмотреть возможные дополнительные санкции. "При этом базовым принципом остается то, что влияние этих санкции должно быть гораздо больше на российскую сторону, а не на европейскую", — подчеркнул де Кроо.

Помимо этого, лидеры стран Евросоюза подтвердили готовность ЕС расширять ограничительные меры в отношении России и Белоруссии, говорится в заключениях по первому дню встречи глав государств ЕС.

"Европейский союз уже ввел значительные санкции, которые оказывают массивное влияние на Россию и Беларусь, и по-прежнему готов закрывать лазейки и целиться в нынешний и возможный (их — ред.) обход, а также быстро двигаться с дальнейшими скоординированными сильными санкциями в отношении России и Белоруссии", — говорится в документе.