МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки со стороны голодающих людей в бедных странах.

"Влияние (ситуации вокруг Украины. — прим. ред.) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", — отметила Оконджо-Ивеала.

Она напомнила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.

"Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем", — добавила глава организации.

Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.

Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75% стран-членов.