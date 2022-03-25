МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной. Они также приглашают к участию в нем международных партнеров. Об этом говорится в заключениях по первому дню встречи глав государств ЕС, сообщает РИА Новости. Еврокомиссия изучит эффективность санкций против России

"Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной", — написано в релизе.

К участию в этом деле совет пригласил своих международных партнеров.