2022-03-25T12:47:00+03:00

2022-03-25T12:47:00+03:00

2022-03-25T12:47:00+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220325/836494611.html

В Европе заявили о подготовке к разрыву торговых отношений с Россией

Мировая экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ И ВЕНГРИЯ ПРОТИВЯТСЯ РАЗРЫВУ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ ПРАЙМ, 25.03.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60