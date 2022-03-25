В Европе заявили о подготовке к разрыву торговых отношений с Россией
ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ И ВЕНГРИЯ ПРОТИВЯТСЯ РАЗРЫВУ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
https://1prime.ru/world/20220325/836494611.html
Санкции против РФ
Европа намерена пресекать попытки России обойти санкции
Газовый вентиль
Медведев назвал очевидным решение перевести расчеты за газ в рубли
Торги
Акции "Аэрофлота" рухнули на торгах
Пандемия коронавируса
Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах
Мировая экономика
Глава ВТО предрекает голодные бунты и протесты в беднейших странах
Личный кошелек
Apple Pay больше недоступен для карт "Мир"
Дедолларизация
Турецкий аналитик предрек обрушение трона доллара как мировой валюты
Пенсии
СМИ: Россия запланировала выход из соглашения о пенсиях в СНГ
ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ И ВЕНГРИЯ ПРОТИВЯТСЯ РАЗРЫВУ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
https://1prime.ru/world/20220325/836494611.html
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