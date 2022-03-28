МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран", — заявил в интервью RT политический обозреватель Энтони Уэббер.
По словам Уэббера, эти необдуманные действия в итоге привели к протестам и демонстрациям в Европе.
"Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов", — отметил он.
Обозреватель уверен, что в сложившейся ситуации Европе важно полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге "вводят санкции против самих себя".
https://1prime.ru/world/20220328/836520205.html
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