МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран", — заявил в интервью RT политический обозреватель Энтони Уэббер. В Европе не хотят сближения России и Китая на фоне санкций

По словам Уэббера, эти необдуманные действия в итоге привели к протестам и демонстрациям в Европе.

"Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнет расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьезный рост повседневных расходов", — отметил он.

Обозреватель уверен, что в сложившейся ситуации Европе важно полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге "вводят санкции против самих себя".