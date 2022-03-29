МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Усиление экономического давления на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада, пишет газета Financial Times. СМИ: банки начали обращать внимание на "оптовые закупки" россиян

Издание отмечает, что западные страны "удивили даже самих себя скоростью и единством" в объявлении "беспрецедентных" санкций против России. Тем не менее, последствия "экономического разрыва" с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии, потери рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев. Например, автор статьи предполагает, что счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем еще на 50% в октябре.

Кроме того, отмечается, что на Ближнем Востоке и в Африке, где правительства не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие, может произойти резкое увеличение голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу.

"По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон", — пишет газета.

По мнению автора статьи, напряжение "уже начинает появляться" между западными правительствами.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали вводить антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.